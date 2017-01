Ireland Baldwin, un topless per Instagram: "Loro sono proprio fuori dal tempo"

Non è la prima volta che un nome celebre si spende contro la politica di Instagram. Qualche mese fa un'altra figlia d'arte come Scout Willis aveva postato via Twitter una serie di foto di lei in topless a spasso per New York con il commento "quello che Instagram non vi farà vedere" e l'hastag #freethenipple.



E meno esplicito (fotograficamente) ma anche più diretto era stato l'attacco di Madonna, che aveva accusato il social di essere ipocrita nel suo censurare i seni e mostrare senza problemi sederi e altre nudità. Nel corso della sua intervista a "Cosmopolitan" Ireland si è detta incredula. "A essere onesta credo sia una stupidità - ha detto -. Ci sono seni nudi su Twitter, Tumbrl. Ma non solo, nella vita di tutti i giorni: basta camminare in giro e vedrai seni ovunque in splendide opere d'arte, dalle sculture a dipinti famosi a opere di grafica. Instagram è fuori dal tempo".



Ma siccome, fuori dal tempo o meno, il social detta le sue regole e le celebrità continuano a usarlo, per mostrare il suo scatto mentre si abbassa il costume sulla spiaggia di Big Sur, in California, Ireland ha dovuto coprire il capezzolo. Il seno è ben visibile, ma l'apina adesiva lo rende "accettabile".