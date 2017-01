Intime visioni, ecco Ireland Baldwin

12:33 - Ha iniziato a calcare le passerelle per caso, perché secondo la madre avrebbe fatto bene alla sua autostima. Non si vedeva bella e non capiva il suo corpo. Ora la 19enne Ireland Baldwin, figlia di Alec e Kim Basinger, è una bellissima modella che va fiera delle sue curve e del suo sex appeal. Come mostrano le foto in lingerie che posta sul suo profilo social.

"Mia madre è minuta e fragile, mentre io sono atletica e… con più roba da amare. Io ho il sederotto, mia madre ha le cosce che nemmeno si sfiorano. Proprio non sembriamo gemelle” aveva detto in un'intervista di qualche tempo fa. In effetti non condividono lo stesso fisico, ma in quanto a bellezza ed allure sono più che gemelle. Il profilo social di Ireland è ricco di immagini mozzafiato: con qualunque pettinatura, trucco, abito la figlia di Baldwin e della Basinger sa sedurre.

Al suo fianco c'è sempre la sua fidanzata storica, Angel Haze. Tra voci di rottura e indiscrezioni, le due posano per San Valentino scambiandosi un bacio che la dice lunga sulla loro storia d'amore. La coppia aveva fatto coming out proprio con un bacio social l'anno scorso e Ireland era uscita allo scoperto: "Preferisco dire chi sono... Io ed Angel siamo felici assieme".