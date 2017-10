Ines Rau, ecco la prima transgender su "Playboy"

Rivoluzione nel mondo di " Playboy" , che apre le sue pagine alle bellezze transgender. Nel numero di novembre dell'edizione americana comparirà infatti la prima coniglietta trans della storia: Ines Rau . Francese, classe 1990, Ines ha già conquistato il mondo della moda, anche se il suo percorso non è stato semplice: "Ho vissuto a lungo senza dire che ero transgender. Avevo paura di non trovare un fidanzato e di essere giudicata".

"Poi mi sono detta 'Sai, dovresti solo essere quella che sei'. La salvezza è dire la verità su te stesso, qualsiasi sia il tuo genere o il tuo orientamento sessuale. Le persone che ti rifiutano non valgono niente. Il punto non è essere amata dagli altri, ma amarti" ha dichiarato al magazine erotico.



Essere stata scelta come playmate rappresenta quindi un doppio onore per lei e per il suo essere donna: "Quando ho realizzato lo shooting ho ripensato a tutti i difficili momenti della mia infanzia. Questo è il più bel complimento che io abbia ricevuto. E' come un gigantesco bouquet di rose".