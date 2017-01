Indovina l'anniversario bollente

12:58 - Festeggiano il loro anniversario di nozze via social. Eppure lei era una scettica, che mai avrebbe pensato di condividere con i follower ogni momento della sua vita. Oggi a 4 anni di distanza dal suo matrimonio bacia il suo Stef Burns in uno scatto romantico e appassionato sulla spiaggia. Maddalena Corvaglia cinguetta: “Buon 4º anniversario di matrimonio tesoro mio. Sei una persona speciale... I love you!”.

Non è stata la prima tra le vip ad aprire un profilo Instagram. Per un po' è rimasta a guardare, poi ha deciso di lanciarsi nella Rete e ora festeggia “social” anche l'anniversario di matrimonio. La ex velina bionda scrive: “Non so come sia cominciata la "nostra relazione "... Visto che io ero una di quelle: “Ma figurati , i social non fanno per me. Io vivo la VITA VERA!” La vita vera la vivo comunque, ogni giorno , fino in fondo... Cercando di spremerla x coglierne l'essenza e spremermi per renderla il più ricca possibile. E voi, MIEI CINQUECENTOMILA AMICI, ne fate parte ogni giorno. Grazie x l'affetto, l'entusiasmo e la costanza con cui quotidianamente mi seguite. ONORATA! Love You All Maddy”.



I fan che la seguono sono davvero tanti e la Corvaglia regala cartoline mozzafiato e imperdibili. Come quelle in cui compare in bikini, mostrando il fisico perfetto, o quando in top e shorts si cimenta con la pole-dance. E ancora immortala il suo lato materno con la piccola Jamie e quello più passionale accanto a Burns.