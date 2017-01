Incidenti sexy, ecco gli imprevisti delle vip

09:51 - L'abito che scivola e il seno che resta nudo, il jeans che si abbassa e il fondoschiena che finisce davanti all'obiettivo, la scollatura che si apre e il décolleté che scappa via. Gli anglosassoni parlano di “Wardrobe Malfunction”, un imprevisto in cui i vip incappano sempre più spesso. Ecco una carrellata di incidenti sexy finiti nel mirino dei fotografi.

L'ultimo in ordine di tempo è quello capitato a Elisabetta Canalis. Se il vestito ha una scollatura troppo audace, prima o poi finisce per cascare e lasciare tanta pelle in vista. E così, come previsto, è successo alla bella ex velina durante il Gran Ballo di Vienna. Il siparietto arriva durante il valzer e i paparazzi sono pronti ad immortalare i capezzoli al vento della showgirl sarda.



Anche un Angelo come Doutzen Kroes non è immune all'incidente bollente. E così durante il backstage di una campagna di intimo, il décolleté finisce in bella mostra e i flash scattano all'impazzata.



C'è poi chi l'imprevisto lo cerca proprio per dare quel pizzico di malizia al proprio look. Come per Naomi Campbell, che alla soglia dei 45 anni, attizza con un abito elegantissimo viola portato con disinvoltura senza il reggiseno. I capezzoli spuntano dal vestito, ma la modella sorride e conquista punti e fascino sbaragliando la concorrenza vip.



Ma se il siparietto capita a un uomo vale uguale. Non voluto, ma paparazzato, l'incidente di Aldo Montano. Lo schermidore si siede incurante del jeans a vita bassa e nel mirino dei paparazzi finisce il suo fondoschiena prontamente pubblicato sulle pagine patinate. Ma la lista degli “imprevisti sexy” è lunga...