In estate esplosione di pancioni vip

Nudo in spiaggia, coperto da una camicia per il cocktail, avvolto in un morbido vestito per la trasmissione tv. Ovunque venga sfoggiato il pancione rende le vip ancora più belle, sexy e piene di charme. Da Luisa Ranieri a Elisabetta Canalis, passando per Teresanna Pugliese, Alessia Cammarota e Irene Capuano è un'esplosione di curve.

Fa capolino timidamente nascosto sotto la camicia bianca il pancino di Luisa Ranieri. L'attrice in attesa del suo secondo figlio, ospite al cocktail party di Alviero Martini 1A Classe, mostra le sue curve nascoste da un camicione bianco. La moglie di Luca Zingaretti è in attesa di un'altra bambina, dopo la primogenita Emma che avrà quattro anni quando nascerà la sorellina.



Curve in bella vista anche per Elisabetta Canalis. Rientrata in Italia per partecipare a una trasmissione tv, la moglie di Brian Perri scatta foto insieme ai suoi cagnolini e sotto il vestito si intravedono le belle curve della dolce attesa.



Una foto al pancione nudo scatta in spiaggia dal compagno Francesco Arca per Irene Capuano. "Il mondo" cinguetta lui da Follonica mostrando orgoglioso il pancione di Irene.



Gravidanza agli sgoccioli per Teresanna Pugliese e Alessia Cammarota. Scatti nudi, fashion, esplosivi per le due mamme in attesa. Guarda la gallery e scopri tutti i pancioni vip...