Ilary Blasi, senza Francesco Totti vacanze col muso

Fisico statuario, un décolleté prosperoso e un lato B che sembra scolpito, come mostrano gli scatti di Diva e Donna. Ilary Blasi diva super sexy a Ponza sfoggia le sue curve impeccabile, ma il volto triste e tirato. In vacanza in solitaria con i figli la showgirl "registra" con disappunto l'assenza del consorte Francesco Totti già impegnato con la squadra...