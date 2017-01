Ilary Blasi, pancino in lievitazione e spesa... salata

Look casual, con gonnone lungo e scarpe da ginnastica, capelli raccolti e borse della spesa. Ecco l'altra Ilary Blasi, immortalata da Donna al Top. Sul palco delle Iene super sexy tra pizzi e trasparenze osè e in versione "casalinga", sempre bellissima e in super forma. La signora Totti fa incetta di cibi salati, forse guidata dalle sue voglie di futura mamma tris, e mostra il pancino in lievitazione...

Giornata all'insegna delle incombenze familiari per la showgirl, al sesto mese della sua terza gravidanza, tra spesa al supermercato e bambini da andare a prendere a scuola. Una mamma multitasking e super organizzata, che si destreggia con disinvoltura tra showbiz e... quotidianità. E se in televisione è una Iena dal look chic e molto audace, durante il giorno è una mamma e una moglie come "della porta accanto", semplice, casual ma sempre molto sexy. Nessuna notizia sul sesso del futuro nascituro, i coniugi Totti non hanno voluto saperlo, bisognerà attendere marzo per scegliere il nastro da appendere alla porta. Intanto però Ilary e Francesco sono pazzi di gioia per il loro terzo pupino in arrivo e si godono questa dolce attesa...tra pizze e patatine di cui la bella Ilary sembra aver riempito il carrello della spesa.