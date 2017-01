Ilary Blasi e Francesco Totti, vacanza in Versilia

Fisico statuario, muscoli d'acciaio e aria rilassata accanto alla sua dolce metà, sexy, affascinante con un monokini da brivido. In Versilia vanno in scena i Totti. Capitan Francesco insieme alla moglie Ilary Blasi e ai figli Chanel e Cristian, come mostrano le foto del settimanale Chi, si sono rifugiati a Forte dei Marmi per qualche giorno di vacanza tra tuffi, passeggiate e qualche salto alla Capannina.

Biciclettate per il lungo mare del Forte, acrobazie in acqua con i bambini, sedute di tintarella e tanto relax in famiglia per il calciatore della Roma e la showgirl. Per Totti potrebbe essere l'ultima stagione in giallorosso, ma il fisico perfetto sembra raccontare tutta un'altra storia. Nel frattempo, Francesco ha già trovato il suo erede: il figlio Cristian che pare cavarsela benissimo nelle giovanili della Roma. Per ora padre e figlio si dilettano in tuffi e giochi in mare, ma presto Totti senior potrebbe dare utili consigli al figlio anche in campo...