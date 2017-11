Ilary Blasi e Francesco Totti, guarda come si scatenano in spiaggia

Prima di tornare al suo calcio, anche se in veste di dirigente, Francesco Totti se la spassa insieme a Ilary Blasi sulla spiaggia di Sabaudia tra balli, drink e baci. La presentatrice con un prendisole fiorato prima controlla lo smartphone con il marito, poi si scatena in pista con le amiche...

Vacanze agli sgoccioli per la famiglia Totti: Francesco, appese le scarpe al chiodo, seguirà la Roma con un incarico dirigenziale mentre Ilary condurrà la seconda edizione del Grande Fratello Vip. Ma la coppia, ben collaudata, si diverte fino all'ultimo in compagnia di amici in un locale sul litorale laziale. Con loro c'è anche la piccola Isabel, 1 anno, che la Blasi tiene teneramente tra le braccia prima di lanciarsi in pista... sulla sabbia. Alle sue spalle, come mostrano le immagini di Chi, c'è anche Francesco che sempre ben pettinato, si muove solo un po'. Poi i due riprendono fiato... con un bel bacio.