Ilary Blasi, che dolce mamma: ecco il primo bagnetto con Isabel

Una mamma premurosa, tra dolci coccole e baci. Per Ilary Blasi è un momento d'oro: da 5 mesi è diventata mamma per la terza volta e il 19 settembre sarà al timone del "Grande Fratello Vip". Intanto la showgirl si gode gli ultimi giorni di vacanza, con la piccola Isabel, ultima arrivata in casa Totti. Come mostrano le foto di "Settimanale Nuovo" e "Chi", la bionda conduttrice porta la piccola al mare, a Sabaudia, alle sei del mattino. Per proteggerla dal sole e dagli occhi indiscreti.