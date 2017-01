Ilaria Spada, un bel punto di vista!

Garbata, elegante, in formissima. Ilaria Spada posa sul suo profilo social in bikini sulla spiaggia, alle prese con un'acrobazia che ne risalta le curve e il sex appeal. "A volte le cose basta guardarle da un altro punto di vista" cinguetta mostrando il suo fisico perfetto, a testa in giù. Mamma di Ettore e compagna di Kim Rossi Stuart, la Spada ama la discrezione e sul suo profilo Instagram è solita centellinare le immagini.

Mamma innamorata, di recente, Ilaria, 34 anni, ha confessato di essere al settimo cielo con il suo Ettore: "Alle mie amiche dico sempre: fate un figlio subito se trovate la persona di cui siete innamorate perché nausee e fatiche non si sentono nella fase "gloriosa” del rapporto. Pensare di aspettare, per conoscere meglio la persona, è illusorio; non conosciamo nemmeno noi stessi a fondo, figuriamoci il partner” ha detto al settimanale Vanity Fair. Domenica insieme a Kim e al bambino era allo stadio per vedere la partita Roma-Juventus e anche lì non ha risparmiato coccole e premure nei confronti dei suoi "uomini".