Ilaria D’Amico, spesa per la famiglia allargata e pancino sospetto

Concluso il lungo periodo di vacanze in Versilia Ilaria D'Amico e Gigi Buffon sono tornati ai loro impegni tra Torino e Milano. Mentre il portiere si allena con la Juventus, la giornalista trova il tempo per andare a fare una maxi spesa al supermercato per la grande famiglia allargata. Bellissima anche in versione casalinga, secondo "Novella 2000" la D'Amico nasconderebbe, ma non troppo, un dolce segreto.

E' stata un'estate ricca di emozioni e di passione quella di Gigi e Ilaria. La coppia in "trasferta" in Versilia per le vacanze, dove Buffon possiede uno stabilimento balneare, ha prima fatto battezzare il piccolo Leopoldo Mattia e poi si è concessa un periodo di relax tra tintarella e bagni infuocati. Di rientro in città i due sono tornati agli impegni di sempre. Lui con la Juventus a Torino e con la Nazionale e lei sul piccolo schermo a Milano. Abituata a fare la pendolare tra il capoluogo lombardo e quello piemontese è stata pizzicata all'uscita di un supermercato con il carrello colmo di spesa.



Con un outfit total white impeccabile, secondo il settimanale la giornalista evidenzierebbe una linea più morbida del solito, particolare che farebbe ipotizzare a una nuova gravidanza anche se fonti vicine al portiere già confermerebbero che Ilaria, superato il terzo mese, sia in attesa di una femminuccia, la prima sia per Gigi sia per la giornalista. I due ancora non si pronunciano... ma segreti come questi non si possono nascondere a lungo.