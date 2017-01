Ilaria D'Amico, maxi spesa per tutti i suoi uomini

La curiosità di vedere cosa mette nel carrello è tanta e i fotografi del settimanale Diva e Donna la immortalano tra biscotti, pannolini, cereali, salviettine e prodotti per grandi e piccini. Ilaria compra tanti prodotti per la colazione dei suoi uomini, ma anche il necessario per il cambio del piccolo Leopoldo Mattia. E c'è pure una candelina di compleanno, forse destinata al maggiore dei figli di Buffon che dovrà festeggiare i 9 anni.



Capelli sciolti, trucco leggero, look elegante e perfetto con camicia nera, pantaloni fantasia bianchi e neri, giubbino in pelle, la D'Amico si destreggia tra le corsi seguendo la lista, ma quando si tratta di scaricare la spesa si fa aiutare da David Lee, un perfetto cavaliere supportato sotto casa dal fratello Louis Thomas e da papà Gigi.