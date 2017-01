Ilaria D'Amico: "Ho attraversato momenti difficili ma adesso sono davvero felice"

Per la conduttrice, che qualche giorno fa è stata madrina di una serata benefica per Oxfam, l'organizzazione internazionale di donne per le donne (che fa capo alla cantante inglese Annie Lennox), di cui è ambasciatrice per l'Italia, i mesi passati non sono stati semplici, ma adesso sembra riuscire a godersi solo il meglio. "È stato davvero un anno complicato, a volte doloroso, ma ora sto bene - racconta a "Chi" -. E questo nella vita ci fa capire che c'è un tempo per ogni cosa. Dietro l'angolo ci può sempre essere il sole".



La D'Amico, anche se non apertamente, pare far riferimento a come la storia con il portiere della Juventus è iniziata, con un lungo periodo vissuto in segreto. "Vivo di sensi di colpa. 24 ore su 24 - dice -. Per tutto. Per mio figlio, per mia madre, per mia sorella, per gli amici. Ci ho costruito la vita sui sensi di colpa. Però, ogni mattina mi sveglio e sono contenta di essere viva, di esserci con le mie contraddizioni! Sono molto romantica, non sembra vero? Invece sono letterariamente romantica. Mi piacciono le emozioni. Il contatto con le cose. Però adesso sono decisamente felice".