Ilaria D'Amico-Gigi Buffon, bebè in cantiere?

15:05 - Per Ilaria D'Amico e Gigi Buffon le grandi manovre sembrano essere già iniziate. Secondo voci sempre più insistenti, infatti, potrebbero essere proprio loro i prossimi a svelare un dolce segreto e ad annunciare un lieto evento. La giornalista di Sky è stata avvistata frequentemente all'ospedale Buzzi di Milano e secondo alcuni la nuova fidanzata del portiere bianconero potrebbe essere già incinta o avere serie intenzioni di provarci.

Il gossip riportato da Diva e Donna e da Novella 2000, parla di frequenti visite della D'Amico all'ospedale dei bambini milanese, dove è nato anche Pietro, il figlio che la giornalista ha avuto con il suo ex compagno Rocco Attisani. Qui Ilaria si è anche recata di recente per presenziare all'undicesima edizione di "Un ospedale per Amico", una festa organizzata dall'Onlus OBM, ospedale dei bambini Milano, di cui è testimonial.



E tuttavia le sue frequentazioni nella clinica sono diventate ultimamente troppe e sospette. Lì ci sono i suoi medici di fiducia e a dirla tutta, come prova d'amore vero, la bella giornalista potrebbe aver fatto pressing su Buffon per accelerare i tempi e avere un bambino da lui. Un bebè per coronare una storia d'amore travolgente, come è sembrata la loro finora e per cominciare a programmare davvero un futuro insieme.