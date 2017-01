Ilaria D'Amico e Gigi Buffon, ultimi scorci di vacanza tra baci e pancione

Sorriso radioso, forme morbide in bella vista, Ilaria D'Amico. immortalata da Diva e Donna in tutto il suo splendore, si gode il suo Gigi Buffon nelle acque di Marina di Massa. Prima di partire per Shangai, dove la Juve ha vinto la Supercoppa, il portiere ha voluto trascorrere gli ultimi scorci di vacanza insieme alla sua compagna, ormai al quinto mese, tra baci, tenerezze e passione incontenibile.