Ilaria D'Amico, che forma perfetta a pochi giorni dal parto!

Look casual in jeans, stivali, sciarpone e cappello di lana per Ilaria D'Amico, che a pochi giorni dalla nascita di Leopoldo Mattia, (6 gennaio), il primo bambino avuto dal compagno Gigi Buffon, sfoggia una forma a dir poco perfetta. La conduttrice è in versione mamma a tempo pieno. C'è il nuovo arrivato ma c'è anche e soprattutto il suo primogenito di 5 anni, con cui passeggia per le vie di Milano e a cui non deve far mancare coccole e attenzioni.

Prima di lasciare la televisione del resto la D'Amico lo aveva detto in un'intervista a Vanity Fair: "Ho intenzione di prendermi una pausa lunga, almeno sei mesi. Ho bisogno di un tempo più lento per essere madre"... E aveva aggiunto:"Vivo una maternità più adulta, perché è la seconda, con una famiglia allargata che ha bisogno di essere coccolata in maniera più accorta, e perché quel piacere per la prima gravidanza me lo sono negato". Adesso Ilaria cerca di rimediare. Ai suoi tre uomini, due bimbi e un adulto, si vuole dedicare per un po' di tempo... anima e corpo. Soprattutto a Pietro, il figlio che ha avuto dal suo ex marito Rocco Attisani. L'arrivo di un fratellino in casa, può non essere un passaggio facile e mamma Ilaria lo sa.