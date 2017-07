Il principino George compie 4 anni: via ai festeggiamenti

Gli ultimi scatti birichini di George sono di qualche giorno fa quando il figlio di William e Kate, in visita con i Duchi di Cambridge a Varsavia, non voleva lasciare l'aereo. Il suo malumore ha fatto il giro del mondo e i capricci reali hanno conquistato tutti. Oggi festeggia 4 anni e c'è da scommettere che il piccolo George riserverà faccette buffe anche per la festa di compleanno.

Ogni smorfia, sorriso o capriccio del futuro erede al trono del Regno Unito è sotto i riflettori. Ma alcuni momenti esilaranti restano indimenticabili e in Inghilterra sono tutti pazzi di lui. Memorabile è stata la stretta di mano in vestaglia a Barack Obama. Oggi George festeggia 4 anni e festeggia insieme alla sorellina Charlotte, pronta a rubargli la scena con il suo dolce sorriso e i boccoli d'oro.

Per l'occasione la casa reale ha pubblicato sui profili social ufficiali un nuovo scatto del principino, sorridente e con indosso una camicia a righe blu. "Il Duca e la Duchessa sono felici di condividere il nuovo ritratto del Principe George per il quarto compleanno di Sua Altezza Reale. La fotografia è stata scattata a Kensington Palace alla fine di giugno da Chris Jackson. Il Duca e la Duchessa sono contenti di condividere l'adorabile fotografia per celebrare il quarto compleanno del Principe George e vogliono ringraziare tutti per i messaggi ricevuti".