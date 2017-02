Il principe Harry mano nella mano con Meghan Markle

Meghan, infatti, non soltanto non ha una goccia di sangue blu nelle vene (come peraltro Kate Middleton) ma è di madre afroamericana e di padre olandese, fa l'attrice, ha una famiglia un po' movimentata (il fratellastro è stato arrestato per porto illegale di armi) ed è divorziata. Eppure dalla scorsa estate il secondogenito del principe Carlo e di Lady Diana è sempre più innamorato di Meghan. Lei infatti, quando si trova a Londra, convive con il principe e come mostrano le immagini di Chi la coppia non si nasconde. Nei giorni scorsi all'anulare della mano destra di Meghan è spuntato un nuovo anello d'oro che ricorda una H, iniziale di Harry. E a Londra i bookmakers stanno già raccogliendo scommesse sulle nuove nozze reali entro la fine dell'anno. Con il beneplacito della regina, ovviamente.