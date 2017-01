Il principe Harry ai Caraibi, Meghan si consola con il tacchino del Ringraziamento

Lui, ai Caraibi in camicia bianca e pantaloni scuri si destreggia abilmente tra un evento, un incontro con i bambini e tante piccole e simpatiche prove da superare, lei, Meghan, a casa, mostra con fierezza sul social il tacchino cucinato per il giorno del Ringraziamento.



La neo coppia anche se distante non perde mai il sorriso. Era da tempo che non si vedeva Harry così felice, si vocifera. Così come la protagonista di "Suits". Pizzicata a Londra nei pressi di Kensington High Street due settimane fa, Meghan cerca di raggiungere con discrezione il suo principe appena può. E anche se William e Kate approvano la relazione, per la Markle è ancora troppo presto per accompagnare il suo fidanzato nelle occasioni ufficiali.