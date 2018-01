Il premio Oscar Adrien Brody a spasso per le strade di Napoli

Soggiorno partenopeo per il premio Oscar Adrien Brody che, sul suo profilo Instagram, ha condiviso le avventure vissute nel vivace centro storico di Napoli. Lontano dai riflettori, l'attore si gode il sole tipico del capoluogo campano. Trasformandosi in un comune turista, viene colpito dalla tradizionale processione dei fujenti della Madonna dell'Arco, per poi assaggiare una fumante pizza margherita con tanto di selfie con il pizzaiolo. La pagina Instagram dell’attore è stata riempita dai commenti amorevoli dei fan.