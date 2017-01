Il lato B di Belen fa impazzire Fedez

"Vorrei ma non posto!!! Va bene, posto va!", cinguetta Belen citando il tormentone estivo di J-Ax e Fedez mentre pubblica uno scatto in cui mette in evidenza il suo statuario lato B. Ed ecco che in men che non si dica Therealfedez riposta sulla sua pagina Instagram la sexy immagine della Rodriguez commentando con un laconico "Eh bhe..."... che la dice lunga.

Tintarella perfetta e curve altrettanto meritevoli per la showgirl argentina che continua le sue interminabili vacanze a Ibiza con la famiglia, gli amici e tanti corteggiatori.



"Vorrei ma non posto!!! Va bene, posto va!" e per fortuna lo ha fatto. Sì, perché immagini come quella di Belen che a bordo piscina evidenzia con un bikini minimal le linee hot delle sue natiche meritano assolutamente di essere mostrate. E la Rodriguez ne ha avuto conferma anche questa volta, basti pensare che in poche ore ha ricevuto più di 100mila like e un commento speciale. Quello di Fedez che, sentendosi omaggiato da Belen che ha citato, pur scherzando, il titolo della sua canzone (appunto, Vorrei ma non posto), ha ripostato sulla sua pagina Instagram lo scatto conturbante della showgirl cinguettando senza sbilanciarsi un "Eh bhe...", che analizzato sembrerebbe un bel complimento. Speriamo solo che la sua nuova fiamma TigerLily non sia gelosa.