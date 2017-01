14 marzo 2015 Il "colpo di testa" delle star Da Nina Moric a Kim Kardashian, da Jared Leto a Belen, i vip cambiano look tra biondo platino e castano scuro Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

13:26 - Si tratta di un vero “colpo di testa” quello che le star dello showbiz hanno fatto in queste ultime settimane. Parliamo del biondo platino di Nina Moric, di quello di Kim Kardashian e dell'attore premio Oscar, Jared Leto. Ma per la legge del contrappasso, non sono poche le celebrità che hanno invece deciso di diventare scure, come Belen, o addirittura di darci un taglio come Laetitia Casta. Scopriamo chi sono...

Sia Kim Kardashan sia Jared Leto si sono presentati alle sfilate di Parigi tinti di biondo facendo più notizia dei vestiti in passerella. L' attore ha dovuto "chiudere" con la sua famosa chioma e la barba per poter interpretare il ruolo di Joker nel film "Batman" in uscita nel 2016. Ma se il capello di Kim è piaciuto molto ai fan e in particolare al marito Kayne West, il cambio di stile di Jared pare abbia deluso.



Anche Nina Moric, dopo una seduta di 7 ore, si è fatta tingere di biondo riscontrando pareri positivi sui social e da parte del fidanzato Luigi Mario Favoloso, che su Instagram ha scritto: “Ho cambiato fidanzata vi presento Nina Biondic! che è ancora più gnocca di Nina Moric”.



Scambio di parti quindi tra Nina e Belen Rodriguez; la show girl argentina è infatti passata dal biondo-castano al moro restando sempre e comunque uno schianto. "Ritorno alle origini" invece per Sara Tommasi che dopo il biondo sfoggiato negli ultimi mesi è tornata al suo colore naturale recuperando la bellezza mediterranea con la quale si era fatta conoscere.



Cambio di stile per Laetitia Casta che con una sforbiciata netta ha detto addio alla suo chioma lunga e ondulata per un look cortissimo e androgino. Qui le critiche sono fioccate...