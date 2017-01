Il Buon Natale di Ibrahimovic è a colpi di... addominali

Zlatan Ibrahimovic, attuale attaccante del Manchester United, ha scelto un modo originale e frizzante per mandare gli auguri ai tifosi e fan. L'ha fatto con un breve video postato a mezzanotte su Instagram, in cui lo si vede distendersi in boxer sulla neve per fare qualche addominale. Il filmato è diventato subito virale, raccogliendo, in qualche ora, più di due milioni e mezzo di visualizzazioni e oltre 10mila commenti.