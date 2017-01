Il ballo di Cristina Buccino è al cardiopalmo

Non bastano la sequenza di scatti conturbanti in spiaggia in quel di Santo Domnigo con le sorelle Donatella e Maria Teresa. Cristina Buccino fa molto di più con un balletto social che lascia senza fiato i suoi follower ancheggiando sulle note del cantante colombiano Maluma. Si gira, si volta e mostra il meglio di sé... mentre fuori piove.