Il 2015 delle vip parla... da dietro

13:12 - Fondoschiena perfetti esibiti per i follower, pose accattivanti, flash indiscreti e curve al cardiopalmo. Da Alessia Marcuzzi a Belen Rodriguez, passando per Laura Cremaschi, Costanza Caracciolo, Claudia Romani, ecco una carrellata di sederi di inizio anno racchiusi in succinti costumini e regalati in scatti bollenti ai fan.

Sono i primi lati B dell'anno 2015, che si apre così all'insegna di "didietro" celebri e scolpiti. Ed è un bellissimo spettacolo. Da applauso sono i sederi di Elisabetta Canalis alle Bahamas, di Alessia Marcuzzi alle Maldive e di Laura Cremaschi a Miami. Sodi, scultorei, perfetti nelle forme e nelle dimensioni. veri e propri capolavori di Madre Natura.



Da ammirare il fondoschiena di Claudia Romani e dell'amica Erika, anche loro sulla spiaggia di Miami, e quello di Elena Morali, ex del Trota, che pubblica uno scatto da levare il fiato e augurando a tutti i fan un Buon inizio anno aggiunge: "Nella vita ci vuole c..o". Con il suo in molti sarebbero al settimo cielo.



Spiaggia bianca e set paradisiaco per Candice Swanepoel, Angelo mozzafiato di Victoria's Secret, che posa per uno shooting per il lancio della nuova collezione bikini del brand. Il suo lato B è un vero e proprio gioiello di perfezione, e fermarsi a guardarlo è il modo migliore per cominciare l'anno.