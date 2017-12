Ignazio Moser: "Ho presentato Cecilia in famiglia e anche mio padre l'ha accolta bene"

Uscito dalla casa del "Grande Fratello Vip" Ignazio non ha perso tempo e dopo una conversazione tra sua madre e Cecilia al telefono ha portato la fidanzata dove vive la sua famiglia: "Mio padre ha parlato per la prima volta con Cecilia qui a Trento. In principio era freddo, ma dopo pochi minuti lo “sceriffo” l’ha invitata a sciare: parlavano dell'Argentina, scherzavano. Io li osservavo, ero felice".



Delle presentazioni a casa di Cecilia, Ignazio confessa: "All'inizio temevo Belen. Me l'hanno descritta come una ragazza dura, tosta, insomma, me la facevo sotto. Invece lei è stata carinissima, dolcissima. Mi ha detto che a causa nostra ha perso dieci anni di vita. Ho legato anche con Andrea Iannone, il suo fidanzato: ci scambiamo messaggi, ci sentiamo. Mi ha rivelato che quando Cecilia era dentro la "casa", Belen all'esterno parlava e reagiva come lei: ora isterica, ora affettuosa. Anche per loro il Gf Vip è stato un viaggio incredibile".



Del futuro, dice: "Il mio sogno è potermi giocare le mie carte in televisione parlando di ciò che conosco realmente, ovvero lo sport. Il ciclismo in primis. Se dovesse arrivare l’opportunità, perché no?". E conclude: "Con Cecilia sogno in grande, penso a una famiglia. So che prima o poi succederà. I valori che mi hanno trasmesso i miei genitori".