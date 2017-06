Iannone gareggia e Belen inganna il tempo fotografandosi... il lato B

Selfie al cardiopalmo allo specchio per Belen che mette tutti a tacere con le curve perfette del suo lato B. La showgirl argentina in vacanza a Ibiza infuoca il suo Instagram Stories mentre il fidanzato, impegnato sul circuito di Assen ha tagliato il traguardo in nona posizione. Poi con un volo privato il pilota e Jeremias, il fratello di Belen, sono atterrati sull'isola delle Baleari. La coppia riunita è pronta a far "fiesta"!

Tiene tra le braccia il piccolo Santiago addormentato, gioca in piscina con l'amica e... non rinuncia a uno scatto pepato in bagno di spalle dove mette a fuoco un fisico da paura. Belen in questi primi giorni di vacanza a Ibiza si sta godendo sole e pace lontano dai riflettori ma non dai social, dove con i suoi scatti incanta i follower. Atterrata sull'isola spagnola circa una settimana fa con Iannone, si è già ambientata alla grande. E questa volta ha lasciato che fosse il fratello a seguire Andrea in Olanda dove si è piazzato nono sul circuito di Assen. Finita la gara il pilota ha raggiunto la sua Belen per accendere l'estate insieme!