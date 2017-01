I vip non rinunciano neanche d'estate alle maschere viso

Idratano, leniscono e mantengono l'abbronzatura, ecco alcuni validi motivi per cui i nostri vip non rinunciano alla maschera viso anche in estate, ovunque essi stiano trascorrendo le loro vacanze. Da Martina Colombari a Christian Vieri, a Belen... Non perdere la gallery degli "irriconoscibili".

In Sardegna sembra sia di moda la maschera d'oro. L'ha usata Melissa Satta il giorno prima delle sue nozze e la bellissima Claudia Galanti in vacanza a Cala di Volpe coinvolgendo anche i figli Liam Elijah e Tal Harlow. Christian Vieri, campione indiscusso di footvolley a Formentera, sceglie una crema all'argilla, mentre Martina Colombari opta per una maschera di cotone sul viso che la rende quasi irriconoscibile. "Beauty routine? Hannibal routine!", cinguetta l'ex reginetta d'Italia.



"Occhiaie ne abbiamo?", scherza l'ex velina di Striscia la Notizia presentandosi ai follower con dei patch sotto gli occhi. Dopo tre giorni di fatiche anche Alessia Marcuzzi ricorre al trattamento estetico. In dolce attesa, anche Bar Refaeli si copre il viso con la crema e fa una linguaggia ai follower. Ma i vip mascherati non sono finiti, tra loro anche Marina Graziani, Victoria Beckham, Adriana Lima e Katy Perry.