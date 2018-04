Kate Middleton ha dato alla luce il suo terzo figlio, un maschio di cui ancora non è stato annunciato il nome, alle 11.01. Si tratta del sesto bisnipote della regina Elisabetta e quinto nella linea di successione al trono. La Duchessa di Cambridge ha partorito nell'ala Lindo del St. Mary's Hospital, la stessa struttura dove sono nati i due fratellini George e Charlotte. La camera di Kate era pronta già da metà marzo e la security effettuava regolari controlli sia nella stanza sia nello spazio circostante. Un "baby team" era inoltre pronto a intervenire non appena fosse arrivata la chiamata da Kensington Palace, una programmazione necessaria perché il preavviso all'ospedale è stato solo di cinque minuti: tutto ciò per evitare eventuali fughe di notizie.