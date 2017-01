I nonni ideali? Gianni Morandi e la Carrà

Lorella Cuccarini davanti alla torta con 50 candeline ha detto che vorrebbe diventare presto nonna, Michelle Hunziker ha dichiarato che vorrebbe fare la nonna prima che le diventino i capelli bianchi, Renzo Rosso tra pochi mesi diventerà papà per la settima volta e nonno per la prima. Ma nella giornata della festa dei nonni, gli italiani non hanno dubbi il nonno vip ideale è Gianni Morandi.

Un sondaggio promosso dal sito Babysharing ha incoronato con il 36% delle preferenze l'icona della musica italiana, l'eterno ragazzo della canzone, già nonno di cinque nipotini, come "nonno ideale". Dopo Morandi si è classificato il nonno della tv italiana, Lino Banfi, seguito da Andrea Camilleri.



Per le donne ha trionfato Aurora Florenzi, la nonna del calciatore della Roma, seguita da Raffaella Carrà (il 38% degli iscritti la vorrebbe come nonna per i propri figli) e Mara Venier.



Ecco allora un sondaggio per i lettori di Tgcom24 per scegliere i nonni ideali tra i vip di casa nostra.