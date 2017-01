I mille volti di Nina Moric: dopo i nuovi insulti a Belen, serata sexy e poi i giochi con Bagheera

Per Nina una serata di lavoro decisamente indirizzata sul sensuale. A dirla lunga erano sia il vestito che lasciava più pelle scoperta di quella che celava, ma anche uno scatto fatto con il suo compagno con tanto di super dedica ("ti amo da morire sei la mia vitaaaa").



Nina ci ha ormai abituati a mostrare tutti i suoi lati senza maschere, e così mentre in radio a M2O è per l'ennesima volta andata giù pesantissima con Belen, dandole della "cagna in calore", a casa diventa una bambina che gioca con il suo cucciolone Bagheera, lo stafford bull terrier di Favoloso, con cui lei si rotola sul divano.



E proprio in una foto con Bagheera c'è la spia di quello che in questo momento sta vivendo la Moric: sdraiata placida, con lui che le mordicchia una mano, mostra un viso sereno e disteso e la dida dice "quasi quasi... mollo tutto e divento felice". Se fosse questo il prossimo progetto di Nina?