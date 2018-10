I Ferragnez tornano a Milano, tutto lo staff lascia Los Angeles

E' durato poche settimane il soggiorno americano dei Ferragnez. Partiti a inizio ottobre per gli Usa dopo le nozze siciliane e le prime esperienze da marito e moglie a Milano, Chiara Ferragni e Fedez sono già di ritorno. La famiglia e l'intero staff della coppia ha fatto i bagagli per riabbracciare l'Italia. E Fedez scrive: “Nuova vita. Nuovo tour. Nuovo album. Nuovo Singolo. Non vedo l’ora”.

La parentesi americana è stata ricca di emozioni. La coppia ha rivisto gli amici, ha partecipato a eventi e si è dedicata al proprio lavoro. Ma a Los Angeles Chiara e Fedez hanno affrontato anche il primo piccolo intervento del loro Leone, operato alle orecchie per un lieve disturbo che lo affliggeva dalla nascita. Tutto è andato per il meglio, ma i due genitori hanno vissuto questo periodo con particolare intensità. Tanto che Fedez ha scritto: “Oggi Leo si è dovuto sottoporre ad un piccolo e veloce intervento per risolvere un lieve problema di udito, nulla di grave fortunatamente. Sarà un pensiero scontato e banale lo so, però passare una giornata in un ospedale pediatrico rende ancor più vero e tangibile il buon vecchio detto “quando c’è la salute c’è tutto”. Mi rendo conto di essere fortunato, ma oggi forse, riesco ad apprezzarlo un po’ di più”. Ora stanno tutti bene e la loro vita reale e social ricomincia da Milano.