I Ferragnez in festa per i 5 mesi di Leone

Il countdown per le nozze di Chiara Ferragni e Fedez è partito: tra dodici giorni il cantante e la fashion blogger si scambieranno le loro promesse d'amore in Sicilia. Nel frattempo la coppia, ancora a Ibiza, festeggia i 5 mesi del figlio Leone. Per lui, tra le braccia della mamma, c'è una candelina, su un piccolo budino, da spegnere.