I baci salati delle coppie vip

Pelle nuda e sapore di sale per il bacio di Martina Colombari e Billy Costacurta, appassionato e sensuale come quello tra Ariadna Romero e Pierpaolo Pretelli o desiderato sotto il sole cocente come quello tra Cecilia Rodriguez e Francesco Monte. Quest'estate le coppie vip si sono scambiate baci social e intensi: guardali tutti.

L'ultimo in ordine di tempo è quello tra Eleonora Pedron e Daniele Conte. Il loro amore è sbocciato in sordina con foto social che lasciavano intravedere, poi è diventato via via più pubblico, più svelato, più appassionato. Nell'ultimo post della ex reginetta di bellezza un “I love you” fa da didascalia a uno scambio amoroso tra i due.



Poi ci sono i baci consolatori tra Filippo Magnini e Federica Pellegrini, quelli consolidati tra Natasha Stefanenko e il marito Luca Sabbioni, tra Benedetta Parodi e Fabio Caressa, quelli in barca tra Simona Ventura e Gerò Carraro. E molti altri ancora. Sfoglia la gallery e guarda quanta passione, non solo tra le onde...