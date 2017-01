Hunziker: “Il futuro è arrivato quando ho smesso di frignare”

“Ho sempre avuto una gran paura del buio, dell'abbandono. E, a ogni addio, ho sofferto come una matta, come se la solitudine potesse uccidermi”, confida Michelle. “Come se tutte le persone che sono passate dalla mia vita, lasciandomi nel modo in cui mi avevano lasciata, potessero ogni volta annientarmi. Adesso so che non è così, sono capace di stare con me stessa. Ho capito che la mia anima ha affittato il mio corpo e il risultato sono io: sostanzialmente sola, come ogni essere umano”.



“Ho sofferto moltissimo per la fine di un progetto di famiglia a cui avevo creduto. Ma il futuro è arrivato quando ho smesso di frignare. Se credi in Dio, devi saperlo che un buon padre ti dà quello che ti serve, ma non lo fa perché ti lamenti. A un certo punto della mia vita ho cominciato a guardare bene tutto quello che avevo: una figlia che era cresciuta con me, un lavoro che amavo. Ho detto: sono contenta di quello che ho, va bene così” spiega. Ed è allora che è arrivato Tomaso Trussardi, le figlie Sole e Celeste, le nozze e la serenità...