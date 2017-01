Hunziker al mare, eccola in bikini con le figlie

E' la regina del Forte. Michelle Hunziker e la famiglia Trussardi sono ormai habitué della spiaggia della Versilia. La showgirl è in vacanza con le figlie Sole, Celeste e Aurora e non sfugge all'obiettivo dei paparazzi quando passeggia sulla battigia in bikini. Perfetta e splendida in due pezzi, Michelle è dolce e premurosa con le piccole, mentre con Aurora chiacchiera e si diverte.