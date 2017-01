Helena Christensen, topless e curve da standong ovation

12:59 - Con quel topless scolpito Helena Christensen sembra aver bloccato le lancette dell'orologio del tempo. La splendida top danese, icona degli anni '90, a 46 anni mostra ancora un fisico scultoreo e curve perfette da standing ovation. E su una spiaggia paradisiaca a Saint Martin, nei Caraibi, viene immortalata dal fotografo Fred Meylan per il magazine Madame Figaro: un servizio bollente che lascia a bocca aperta.

La carnagione ambrata, che le proviene dalle sue origini peruviane (da parte della madre), gli zigomi pronunciati, gli occhi verdi e penetranti e un fisico tonico e snello, che pare privo di inestetismi. Chi direbbe mai che questa donna di sublime bellezza sia sulla soglia dei 50 anni?



Il suo segreto Helena lo svela nelle pagine di Madame Figaro, nessuna dieta. "Amo troppo mangiare", ma un ottimo metabolismo che le permette di non ingrassare e poi tanto sport, cominciato tardi, ma praticato con entusiasmo: "Odio gli sport di resistenza, non riuscirei mai a correre una maratona. Mi piacciono gli sport intensi come la box o la corsa", racconta la modella.

I risultati sono sotto gli occhi di tutti, specie sotto quelli del compagno, Paul Banks, il fortunato cantante degli Interpol, che ha potuto realizzare quello che per molti uomini resterà sempre e solo un sogno.