Helena Christensen, che hai fatto alla faccia?

14:55 - Irriconoscibile per le strade di New York l'ex super modella Helena Christensen che, con il volto trasformato (forse) dal botox, cerca invano di fermare un taxi. Look trasandato, capelli raccolti, viso tirato e quegli occhi socchiusi non rendono comunque giustizia alla bellezza naturale... di un tempo.

Fisico al top e sguardo magnetico: come dimenticare gli scatti di nudo integrale di due anni fa per la rivista "Future Claw". Poi la trasformazione. A quarantasette anni, la sua pelle da ragazzina desta qualche sospetto. Che sia passata dal chirurgo per il solito tagliandino o, tanta bellezza è da attribuire al gelo della Grande Mela? Al momento le concediamo il beneficio del dubbio. Certo è che sul look possiamo anche sollevare qualche osservazione. Con un outfit differente e un capello acconciato non avrebbe dovuto faticare tanto per fermare un taxi...