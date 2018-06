Helena Christensen, adesso come nel 1991: guarda l'ex top model con lo stesso bikini in metallo

Indossa lo stesso costume in metallo con cui aveva posato nel 1991, e lascia senza fiato. Helena Christensen, alla soglia dei 50 anni si rimette in gioco per il magazine "InStyle" di agosto che celebra le donne dello showbiz che hanno raggiunto importanti obiettivi nella loro vita. L'ex top model fotografata da Matthew Sprout, racconta che, in questo ultimo servizio come 27 anni fa, il bikini dello stilista francese Thierry Mugler, le andava stretto.