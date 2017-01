10 settembre 2015 Heidi Klum, un lato B tutto da... sculacciare L'ex top model pubblica sul web uno scatto molto sexy in cui si lascia colpire dal un cucchiaio di legno da cucina Tweet google 0 Invia ad un amico

12:23 - Heidi Klum si lascia sculacciare in uno scatto ad alto tasso sexy pubblicato sui social, in cui la ex top model appare solo con il lato B in bella vista. A colpire la splendida modella nata in Germania, è un cucchiaio di legno da cucina, con una scritta a doppio senso: "The Naughty Spoon", ossia cucchiaio dispettoso, ma anche osè.

"Ouch", scrive Heidi Klum accanto alla foto, dove alza la gonna per lasciarsi colpire da un uomo. Ma chi sia l'autore dell'audace gesto, l'ex di Seal non lo svela. Il pensiero va subito a Vito Schnabel, il fidanzato della Klum, con il quale questa estate non sono mancati momenti piccanti catturati dai paparazzi. Con il nuovo compagno, di 13 anni più giovane, l'ex angelo di Victoria's Secret ha riscoperto il suo lato più passionale e a quanto pare anche il gusto per la provocazione.