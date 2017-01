Heidi Klum, shooting social ad alto tasso erotico

Tanto sexy quanto su di giri lo shooting di Heidi Klum in una bellissima località esotica. Superata in qualche modo la paura del volo sul piccolo aereo turistico, con un cambio di bikini, uno più conturbante dell'altro, la modella 43enne e madre di quattro figli, sfoggia curve e addominali da far invidia. Su Instagram condivide immagini e video del set fotografico...

Testimonial di se stessa, Heidi indossa i costumi della sua nuova collezione consapevole della sua bellezza intramontabile. Bikini a righe da marinaretta o a triangolo nero mettono in luce quel suo lato sensuale mentre appoggiata sulle rocce a occhi chiusi si lascia immortalare come una vera professionista.



Ma dopo tanta serietà si scatena con il suo team in bagni e docce pazze. Corre in acqua, immerge la testa in mare per creare un cerchio in aria con i capelli e ride felice.