Heidi Klum senza trucco a letto

I capelli scompigliati e il volto completamente make up free per Heidi Klum che augura il buongiorno ai suoi fan e si mostra appena sveglia in un ironico autoscatto. Non è la prima volta che la modella tedesca, ex Angelo di Victoria 's Secret, condivide con i suoi 2 milioni e mezzo di follower selfie in versione nature. Si diverte la splendida top 42enne a mostrare se stessa senza trucco e senza inganno... e può permetterselo!