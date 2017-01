Heidi Klum, seminuda per spot

09:06 - Sensuale, provocante e bellissima. Heidi Klum, classe 1973, posa quasi senza veli per una campagna pubblicitaria e gli scatti sono al cardiopalma. Giacca di pelle e seno in vista, gambe nude e toniche, sguardo dritto verso l'obiettivo, la modella di origini tedesche non teme rivali. E a chi pensa che ormai sia "vecchia" risponde con queste foto e il suo immancabile toyboy Vito Schnabel...

La campagna per Sharper Image è davvero sensazionale. Non è certo la prima volta che si spoglia eppure, anche questa volta, l'effetto piccante è assicurato. Sarà quel suo modo di fare quasi naturale, quel suo non atteggiarsi da diva nonostante il fisico perfetto e le curve ai punti giusti. Il talento di Heidi Klum, in fondo, è quello di essere sempre se stessa e di esserne fiera.



Gambe nude, pose provocanti, outfit sexy e quel gioco di vedo non vedo che fa impazzire i più, la Klum posa seducente, muovendosi da gatta e puntando lo sguardo proprio lì, dritto sull'obiettivo. Il backstage, poi, è ancora più bello, per una collezione di scatti tutti da guardare.