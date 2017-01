Heidi Klum, prima tintarella in Costa Azzurra

L'ex modella e il toyboy preferito di Hollywood, sono insieme ormai da due anni, e la loro love story, sbarcata a Cannes per "sfilare" sotto i riflettori sembra procedere a gonfie vele. I due sono ospiti, insieme alle altre star, all'Eden Roc Hotel ed è lì che la bella tedesca si concede una seduta di tintarella, fronte e retro, mettendo in mostra le sue curve impeccabili. Vito, mercante d'arte, figlio del regista e pittore Julian, dopo una storia con Elle Macpherson, ha avuto una love story con Demi Moore, durata un anno, per poi incontrare la Klum. Lei, invece, è mamma di quattro figli: Leni, 10 anni, avuta da Flavio Briatore, Henry, 9, Johan, 8, e Lou, 5 avuti dal cantante Seal da cui si è separata nel 2012. Dopo una relazione, durata più di un anno con il suo bodyguard, Martin Kristen, nel marzo 2014 conosce il mercante d'arte Vito Schnabel e se ne innamora. The show must go on.