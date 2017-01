Heidi Klum, lato B e topless... "sfacciati"

Un micro perizoma in pizzo nero, il seno nudo e curve da far girare la testa. Alla splendida Heidi Klum basta poco per accendere l'immaginazione erotica dei suoi follower e infiammare i social. La sexy ex top model pubblica su Instagram uno scatto bollente in topless. "Mi piace essere sfacciata", cinguetta pubblicizzando la sua linea di intimo molto audace.

A 42 anni Heidi sfoggia un corpo mozzafiato e forme impeccabili in uno scatto ad altissimo tasso erotico. Le mani contro un muro, il seno appena intravisto, ma quanto basta per desiderare di più, i capelli ad effetto bagnato e un sorriso malizioso, di chi sa come sedurre. Mamma di quattro figli Henry, 10, Johan, 9, e Lou, 6, avuti con l'ex marito, il cantante Seal, più una bimba, la maggiore Leni, 11, il cui padre biologico è Flavio Briatore, la bellissima ex top model tedesca è adesso felicemente fidanzata con Vito Schnabel, un mercante d'arte di 29 anni, con cui la love story prosegue da oltre un anno a suon di passione sfrenata e incontri bollenti alla luce del sole. Ad Heidi in fondo piace essere un po' "sfacciata"... anche in amore.