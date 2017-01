Heidi Klum e Vito Schnabel, spiaggia rovente: baci e palpatine

Palpatine bollenti e mani ben "ancorate" sui reciproci fondoschiena, baci appassionati e chiappe bianche in libertà. Heidi Klum e Vito Schnabel non si contengono e in vacanza sull'isola di Tavolara mettono in scena un siparietto davvero piccante, che i paparazzi non si lasciano sfuggire...

La coppia aveva già dato spettacolo qualche mese fa sulla spiaggia di St. Barth. Appartati e riparati da una fitta vegetazione, Heidi Klum e il suo giovane fidanzato Vito Schnabel avevano sfogato la loro irrefrenabile passione sdraiati sulla sabbia.



E sull'isola di Tavolara per le vacanze estive rieccoli, incontenibili e con i bollenti spiriti in piena azione.Sembra proprio che i due non riescano a stare lontani l'uno dall'altra, l'attrazione fisica è alle stelle in una sequenza di baci appassionati, effusioni e palpatine hot con mani ben assestate sui reciproci fondoschiena. Lei tocca lui, lui tocca lei in un'intensa danza di passione.



Poi steso sull'asciugamano l'ultimo atto di questo piccante spettacolino da spiaggia, Vito si tira giù i boxer per una sorta di controllo qualità sul suo sedere bianchissimo, che i paparazzi immortalano con dovizia di particolari.