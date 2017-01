Heidi Klum a letto in topless con Albert... il bulldog

L'inizio settimana è duro per tutti, anche per l'ex top model Heidi Klum che sdraiata nel letto con il volto coperto dal cuscino non ne vuole sapere di alzarsi. Al suo fianco, con un'espressione estasiata, riposa anche Albert, il fedele cane che con la sua ingombrante presenza censura il seno nudo della padrona.