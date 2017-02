Heather Parisi alle Maldive, guarda che bikini!

Compleanno da favola per Heather Parisi volata con i suoi gemelli e il marito Umberto Maria Anzolin alle Maldive per festeggiare i suoi 57 anni in grande stile, circondata dalla natura incontaminata. Bellissima la showgirl in bikini condivide la sua vacanza sul social e cinguetta felice: "Quando un sogno si avvera, diventa realtà; quando la realtà si fa sogno, diventa estasi... H*".